Marianne Thyssen à Ostende pour la Semaine européenne des compétences professionnelles

La commissaire européenne en charge de l’Emploi, Marianne Thyssen, a inauguré lundi dans le port d’Ostende la quatrième Semaine européenne des Compétences professionnelles. L’événement se tient du 14 au 18 octobre partout en Europe et vise à promouvoir les atouts de l’éducation technique et professionnelle. Durant cette semaine, plus de 1.000 événements auront lieu dans toute l’Union européenne. La commissaire européenne a donné le coup d’envoi de cette édition 2019 à Ostende dans le port et au centre de formation RelyOn Nutec. « Le port est un symbole d’activité commerciale. C’est un bon exemple de ce que nous voulons mettre en valeur au travers de cette campagne », a commenté Mme Thyssen. « Nous souhaitons inciter les jeunes à s’orienter vers des métiers techniques. Il est important que cette filière ne soit pas vue comme un plan B mais bien comme une option en tant que telle. »

Le port a d’ailleurs déjà assimilé le message de la campagne. « Presque tous nos élèves travaillent déjà pendant la formation. La formation en alternance est très importante pour notre secteur », a déclaré le directeur de l’Institut maritime Mercator, Jan Denys.

Source: Belga