Les conservateurs remportent les législatives en Pologne

Les conservateurs nationalistes au pouvoir en Pologne ont remporté les élections législatives et gardent la majorité absolue, avec 43,59% des suffrages et 235 sièges dans une chambre qui en compte 460, a annoncé lundi la commission électorale nationale. Le parti Droit et Justice (PiS) de Jaroslaw Kaczynski obtient un nouveau mandat de quatre ans pour réaliser son programme de réformes souvent controversées. La principale formation d’opposition, la Coalition civique (KO, centriste), arrive loin derrière avec 27,40% des voix et 134 députés.

source: Belga