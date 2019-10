European Open – Stan Wawrinka reprend la compétition à Anvers

Stan Wawrinka reprend la compétition à Anvers. Le joueur suisse de 34 ans, 18e mondial, sera une des têtes d’affiche de l’European Open, le tournoi ATP sur surface dure d’Anvers, qui se déroule cette semaine à la Lotto Arena. C’est son premier tournoi depuis l’US Open, où il avait été éliminé en quarts de finale par le Russe Daniil Medvedev. « J’ai un problème au pied qui est survenu avant le début de l’US Open », a déclaré Stan Wawrinka lundi en conférence de presse. « Ca a été pour jouer à New York mais par après, la blessure était trop présente pour jouer ces dernières semaines. J’ai dû prendre le temps de récupérer. Maintenant la douleur est toujours un peu présente mais ça va mieux. Je suis content de ce que je peux faire sur le terrain. Je suis donc très content de revenir à la compétition », dit le triple vainqueur en Grand Chelem, qui a déclaré forfait pour les tournois de Saint-Petersbourg, Tokyo et Shanghai après la dernière levée du Grand Chelem.

C’est la première fois que Stan Wawrinka est présent à Anvers. « A partir du moment où j’étais prêt à jouer cette semaine, j’avais le choix entre trois tournois. J’ai eu la chance d’obtenir une wild card à Anvers, qui n’est pas trop loin de la Suisse. En plus les conditions sont très bonnes ici ».

S’il est un des grands noms du tournoi, Wawrinka ne parle pas de victoire finale à Anvers. « Je ne viens pas avec l’ambition de remporter le titre », dit-il. « Je me concentre sur mon jeu et mon premier match. Le plateau est très relevé. David Goffin et Gaël Monfils sont d’après moi les favoris. Ils sont proches du Masters. Ces prochaines vont être très importantes pour eux. Ils ont envie de se qualifier et ça va être intéressant de voir leur niveau de jeu sur la saison indoor ».

