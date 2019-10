EuroMillions Volley League : la Fédération et la Ligue enterrent la hache de guerre

La Fédération belge de volley (Volley Belgium) et la Ligue nationale ont conclu une nouvelle convention, qui devrait mettre fin à un conflit de longue date entre les deux parties. C’est ce qui a été annoncé lundi.

Durant l’été, la Fédération et la Ligue ont négocié de manière « intensive et constructive », sous la direction d’un médiateur externe neutre « qui a guidé les deux parties afin de parvenir collégialement à une réconciliation des différents points de vue ».

« La Fédération belge est l’autorité suprême qui organise le volleyball en Belgique, tandis que la Ligue belge regroupe les intérêts des clubs masculins les plus performants et les représente vis-à-vis des tiers. Par conséquent, chacune des parties a des intérêts distincts, qui sont plus complémentaires que contradictoires », peut-on lire dans le communiqué. « Dans le code de conduite convenu dans le pacte, nous nous appuyons sur les particularités, les forces et l’expertise des uns et des autres. Par exemple, les pouvoirs extrasportifs, comme les conditions d’octroi des licences, sont largement délégués à la Ligue, où les exigences sportives de Volley Belgium sont garanties par la Ligue, et il y a une concertation conjointe sur les mesures exceptionnelles et transitoires. Ce faisant, la Fédération reconnaît les pouvoirs exclusifs de la Ligue en tant qu’organisation patronale, notamment en matière de dialogue social et de négociations collectives. »

Jusqu’à la saison 2027-2028, un certain nombre de tâches seront déléguées à la Ligue, telles que la commercialisation du nom de la compétition et la rédaction de la formule du championnat « sous réserve du respect d’un certain nombre de directives et des dates protégées pour le calendrier international des équipes nationales et de la Coupe. »

Volley Belgium et la Ligue de volley se disent « convaincus d’avoir fait un grand pas vers une meilleure coopération entre les parties dans l’intérêt commun du volley », a conclu le communiqué.

Source: Belga