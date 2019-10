Des tentes déployées au centre Fedasil de Rixensart saturé

Des tentes ont été déployées pour accueillir 36 personnes de plus au centre Fedasil de Rixensart, une première depuis 2015, rapporte L’Avenir lundi. « Cela fait partie des solutions temporaires d’hébergement que Fedasil propose en cas de crise, quand les autres sont épuisées », explique le directeur du centre ouvert de Rixensart, Thierry Pire.

Ce centre est capable d’accueillir jusqu’à 170 personnes en temps normal et affiche complet depuis un an. Mais 36 demandeurs d’asile supplémentaires y ont trouvé refuge depuis trois semaines, obligeant le centre à déployer des tentes militaires pour les héberger.

« On les avait déjà depuis la crise migratoire de 2015. Et ce ne sont pas de simples tentes, mais de véritables unités mobiles de la Défense, avec notamment un plancher », indique M. Pire, qui souligne qu’il est difficile de les chauffer convenablement.

Les infrastructures, elles, ne sont pas extensibles. Les sanitaires, douches et services sont débordés puisque prévus pour 170 personnes, et non 206, ce qui représente 21% de personnes en plus.

« Notre principale préoccupation reste de leur assurer les services essentiels. Tout en espérant que cette situation de crise ne dure pas trop longtemps », ajoute le directeur du centre.

Source: Belga