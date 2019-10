Un acteur de la série « The Walking Dead » hospitalisé à cause de son costume

En pleine promo de la série « The Walking Dead », l’acteur Ryan Hurst, qui interprète Beta, a confié que son costume lui a causé un séjour à l’hôpital. A 43 ans, il avait carrément souffert d’une crise cardiaque en plein tournage de la saison 10, qui est actuellement diffusée sur AMC.

Dans The Walking Dead, il est le lieutenant principal d’Alpha, la cheffe terrifiante d’un groupe de survivants se mêlant au zombie. Dans la vraie vie, il se nomme Ryan Hurst et son rôle de Beta aurait bien pu lui être fatal. A 43 ans, l’acteur, qui fait pour le moment la promotion de la saison 10 de « The Walking Dead », a subi une crise cardiaque en plein tournage.

En effet, l’acteur porte sur lui un costume particulièrement lourd et chaud, comme il l’a expliqué à Entertainment Weekly: « Il fait terriblement chaud dans ce costume. L’année passée, j’ai dû me rendre à l’hôpital à cause de ça. Je portais une veste en cuir avec deux couches en plein été, en Géorgie. »

Une saison 10 plein de promesses

En ce début de saison, l’acteur prend d’ailleurs une nouvelle dimension et l’on a pu découvrir sa rencontre avec Alpha, en plein apocalypse grâce à une série de flashbacks. Les scénaristes nous permettent ainsi de mieux comprendre leur relation et leur co-dépendance. Une chose reste encore floue et inconnue: le visage de Beta. Nous ne savons toujours pas quel visage se cache derrière ce masque de zombie… pour le moment!