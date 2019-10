VW Fun Cup – Victoire sur le fil pour Mondron/Reip/Smits à Zolder

Au terme d’une épreuve haletante, l’équipe DRM Autographe des Belges Édouard Mondron, Wolfgang Reip et Gilles Smits s’est imposée ce dimanche à Zolder dans l’avant-dernière course de la VW Fun Cup. Les trois premiers étaient séparés par un écart de quatre dixièmes à l’arrivée. Le spectacle a été au rendez-vous tout au long des 475 minutes de course ce dimanche à Zolder, pour l’avant-dernière manche de la saison en VW Fun Cup. Si bon nombre de concurrents étaient dans le même tour en première partie d’épreuve, un trio s’est détaché en tête du peloton. L’Allure Team de Cédric Bollen/Sébastien Kluyskens/Gilles Debrus, la DRM Autographe d’Édouard Mondron/Wolfgang Reip/Gilles Smits et la Socardenne by Milo de Kevin Balthazar/Matteo Raspatelli/Romain Degeer ne se sont pas lâchées d’une semelle tout au long de la course.

Si bien que c’est au sprint que tout s’est décidé. Si Cédric Bollen (Allure Team) occupait la tête à quelques minutes de l’arrivée, il se faisait déborder par Kevin Balthazar (Socardenne by Milo) dans l’avant-dernier tour qui allait lui-même se faire dépasser par Édouard Mondron (DRM Autographe) dans l’ultime boucle. Le trio Mondron/Reip/Smits s’impose ainsi devant Balthazar/Raspatelli/Degeer et Bollen/Kluyskens/Debrus, le podium se tenant en quatre dixièmes à peine.

La finale de la VW Fun Cup aura lieu à Assen, aux Pays-Bas, le 3 novembre pour une manche de 8 heures. L’équipe Allure Team arrivera en tête du championnat.

Source: Belga