VIDEO. Un paquebot passe par le minuscule canal de Corinthe

Le paquebot MS Braemar a écrit l’histoire cette semaine en passant par le minuscule canal de Corinthe. La vidéo de cet exploit est tout bonnement bluffante!

Les personnes présentes sur le MS Braemar ont assisté à un véritable exploit la semaine dernière. Le bateau, large de 22,25 mètres, a navigué sur le canal de Corinthe, qui est connu pour être particulièrement étroit. Les passagers ont pu toucher les deux côtés de ce couloir à certains moments de la croisière.

Le canal de Corinthe, c’est une voie d’eau artificielle creusée à travers l’isthme de Corinthe, en Grèce, pour relier le golfe de Corinthe, dans la mer Ionienne, à l’ouest, au golfe Saronique, dans la mer Égée, à l’est. Le canal de Corinthe fait donc du Péloponnèse une île, puisqu’il perce de part en part l’isthme reliant cette péninsule au reste du territoire grec.

Une croisière XXL

C’est de Southampton que ce paquebot est parti le 27 septembre dernier. Il est passé par le canal de Corinthe ce mercredi avant de poursuivre sa route dans les îles grecques. La croisière « Corinth Canal & Greek Islands » dure 25 nuits et est notamment passée par Rhodes, des ports espagnols et italiens.

« C’est passé! Aujourd’hui, le Braemar a écrit l’histoire en étant le plus grand bateau à avoir navigué sur le canal de Corinthe », a réagi le tour-opérateur Fred Olsen sur les réseaux sociaux. Une passagère a également commenté l’exploit: « Nous avons eu droit à des vues magnifiques et exaltantes. On pouvait toucher les arbres lors de la traversée. Félicitations au capitaine Jozo Glavic et à son équipage! »