VIDEO. L’araignée la pus dangereuse pour l’homme en captivité

Arachnophobes, passez votre chemin. Un zoo australien a décidé d’élever des milliers d’Atrax robustus en captivité. Cette espèce venimeuse est la plus dangereuse pour l’homme. Le but de l’établissement: effectuer des recherches sur le venin de l’insecte.

Un zoo australien s’est engagé dans un programme de recherche sur le venin de l’Atrax robustus. Il s’agit de l’espèce d’araignée venimeuse la plus dangereuse pour l’homme. Cette araignée se retrouve dans la région de Sidney. Les responsables de ce zoo ont fait naître une poche d’œuf d’araignées qui seront élevées en captivité.

Au total, ce ne sont pas moins de 3.000 Atrax robustus qui sont abritées par l’Australian reptile park. Il dispose de dix autres poches d’œuf similaires, prêtes à éclore très bientôt. Si c’est un cauchemar pour les arachnophobes, c’est en fait une bonne nouvelle puisque cela pourrait permettre de trouver un remède à leur venin mortel.

Sur les images, on constate, non sans un certain dégoût, que les araignées sont libérées de leur poche. On voit une bonne centaine de ces insectes sortir du nid ouvert pas l’un des soigneurs avec précaution.

Interrogé par le Daily Telegraph, Kane Christensen, qui dirige le programme, explique que le venin de ces 3 000 individus sera extrait chaque année, puis envoyé à un laboratoire qui «fabrique un antidote pour les hôpitaux australiens».

Lire aussi : VIDEO. Une étrange araignée qui ressemble à un sushi