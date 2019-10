Victoire de Dries De Bondt au Memorial Rik Van Steenbergen

Dries De Bondt (Corendon-Circus) s’est adjugé le Memorial Rik Van Steenbergen (1.1), disputé dimanche sur 199,8 km entre Beerse et Arendonk, village natal de l’ancien coureur Rik Van Steenbergen. Il a devancé son coéquipier Jimmy Janssens et le Néerlandais Piotr Havik (BEAT Cycling Club). Le Néerlandais Oscar Riesebeek (Roompot-Charles) et le champion de Belgique Tim Merlier (Corendon-Circus) complètent le top 5. Le Memorial Rik Van Steenbergen (1.1) a retrouvé sa place au calendrier cycliste cette pour la première fois depuis 2012. Un parcours de 199km est au programme entre Beerse et Arendonk, village natal de l’ancien coureur Rik Van Steenbergen.

Dries De Bondt, 28 ans, a décroché sa 3e victoire en carrière après deux succès à Halle-Ingooigem en 2016 et 2019. Il succède au palmarès au Néerlandais Theo Bos, vainqueur du Memorial Rik Van Steenbergen en 2012.

Source: Belga