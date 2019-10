Primoz Roglic assuré de terminer l’année N.1 mondial

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est assuré de terminer l’année 2019 à la 1e place du classement mondial de l’UCI (Union cycliste internationle). Il reste quelques courses de moindre importance au calendrier, mais pas de quoi menacer la 1e place mondiale du vainqueur de la Vuelta. Roglic est en tête avec 4635,28 points. Il devance le Français Julian Alaphilippe (3.569,95 pts), le Danois Jakob Fuglsang (3472,50), le Colombien Egan Bernal (3.346,75), vainqueur du Tour de France, et l’Espagnol Alejandro Valverde (3297,00).

Greg Van Avermaet est 6e et premier Belge avec 2.947,33 points. Oliver Naesen (14e), Tim Wellens (17e), Tiesj Benoot (30e), Yves Lampaert (36e), Wout van Aert (37e), Remco Evenepoel (39e), Philippe Gilbert (41e) et Jasper Stuyven (42e) sont les autres Belges dans le top 50.

Roglic, 29 ans, a remporté cette année le Tour des Emirats Arabes Unis, le Tour de Romandie, deux étapes du Giro dont il a pris la 3e place, le Tour de Romandie, la Vuelta, le Tour d’Emilie et les Trois vallées varésines.

La formation belge Deceuninck – Quick-Step est en tête du classement par équipes avec 14.692,03 points, devant BORA – hansgrohe (14.261,86) et Jumbo-Visma (13.042,65). Lotto Soudal est 9e, Corendon-Circus 17e, Wanty-Gobert 18e, Wallonie Bruxelles 25e et Sport Vlaanderen-Baloise 29e.

La Belgique domine le classement par pays avec 13.508,09 points, devançant l’Italie (11.755,48) et les Pays-Bas (11.303,14).

Source: Belga