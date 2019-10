Le dixième anniversaire de la canonisation du père Damien célébré par 5.000 personnes

Les festivités et activités qui se sont déroulées ces derniers jours à l’occasion du 10e anniversaire de la canonisation du père Damien ont attiré environ 5.000 personnes, a indiqué dimanche soir Ruben Boon, chef de projet chez Damiaan Vandaag (Damien aujourd’hui). « Nous sommes très heureux de cette participation et nous ne pouvons que nous réjouir qu’autant de personnes se sentent attirées par les valeurs de Damien – le respect et la solidarité – et souhaitent les propager », a-t-il déclaré. Pendant toute la semaine, des célébrations de la décennie de la canonisation du père Damien ont eu lieu dans le Brabant flamand à Louvain, Tremelo ou Aarschot.

« Tout s’est bien passé », a signalé Ruben Boon. « Nous sommes heureux que tant de personnes, jeunes et vieilles, ont été touchées et que la figure du père Damien continue de plaire à autant de gens et vit à travers eux. »

Source: Belga