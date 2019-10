European Open – Kyle Edmund, tenant du titre, sorti au premier tour des qualifications

Kyle Edmund, tenant du titre, a été cette fois éliminé au premier tour des qualifications de l’European Open, le tournoi ATP d’Anvers, épreuce sur surface dure dotée de 635.750 euros. Le Britannique, 42e mondial, a été battu 6-4, 6-7 (6/8) et 6-3 en 2 heures et 10 minutes par le Slovaque Norbert Gombos (ATP 119) dimanche à la Lotto Arena d’Anvers. Invité-surprise de dernière minute, Kyle Edmund, 24 ans, a dû passer par les qualifications, dont il était la première tête de série.

Edmund avait remporté son premier, et unique, titre ATP l’année dernière à Anvers, en battant le Français Gaël Monfils 3-6, 7-6 (7/2) et 7-6 (7/4) en finale de la troisième édition de l’European Open, le seul tournoi ATP organisé en Belgique.

Kyle Edmund, demi-finaliste de l’Open d’Australie en 2018, a connu une saison 2019 plus compliquée. Avant d’arrivée à Anvers, il restait sur quatre défaites d’affilée, à Cincinnati, à l’US Open, à Chengdu et à Pékin. Son dernier succès date du Masters 1000 de Montréal en août, où il avait éliminé l’Australien Nick Kyrgios avant d’être battu au 2e tour par le Russe Daniil Medvedev.

Source: Belga