Daniil Medvedev remporte son deuxième Masters 1000 d’affilée après Cincinnati

Le Russe Daniil Medvedev (ATP 4), 23 ans, tête de série numéro trois, a remporté dimanche le Masters 1000 de Shanghai, disputé sur surface dure et doté de 7.473.620 dollars. Il a en effet battu en finale l’Allemand Alexander Zverev (ATP 6), 22 ans, tête de série numéro cinq, en deux sets, 6-4, 6-1. Il ne lui a fallu qu’une heure et quatorze minutes pour boucler sa 59e victoire en 2019. Medvedev empoche ainsi le septième titre de sa carrière, le quatrième cette année, et le deuxième d’affilée en Masters 1000 après Cincinnati et sa victoire, 7-6 (7/3), 6-4, contre David Goffin en finale, cet été.

Après un premier set disputé, où il a conclu au dixième jeu alors que Zverev était au service, Medvedev est facilement venu à bout de son adversaire dans une deuxième manche à sens unique.

L’Allemand, qui n’avait jamais perdu contre Medvedev en quatre confrontations, a sauvé l’honneur à 5-0, mais perd des points précieux dans la course à la qualification aux Masters de Londres.

Medevdev, éliminé en cinq sets par David Goffin en seizièmes de finale à Wimbledon, a enlevé trois des six tournois qu’il a joués depuis, arrivant chaque fois en finale.

Il a en effet gagné à Saint-Petersbourg, Cincinnati et Shanghai, mais perdu à l’US Open (contre Rafael Nadal), Washington (contre Nick Kyrgios) et Montréal (contre Nadal)

Zverev, tombeur du Suisse Roger Federer (ATP 2), 6-3, 6-7 (7/9), 6-4, en quart de finale, en reste à onze titres conquis.

