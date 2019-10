Angleterre-Australie et Galles-France en quarts

L’Angleterre affrontera l’Australie alors que le pays de Galles sera opposé à la France en quart de finale de la Coupe du monde de rugby, samedi et dimanche prochains. Ces oppositions ont été déterminées par la victoire du pays de Galles sur l’Uruguay 35-13 (mi-temps: 7-6) dimanche à Kumamoto, qui permet aux Gallois, invaincus, de terminer en tête de la poule D.

Le pays de Galles s’est imposé non sans difficulté, mais avec le bonus offensif, face à l’Uruguay.

« On a commis beaucoup d’erreurs », a d’ailleurs admis le troisième ligne gallois Justin Tipuric. « On a laissé pas mal d’essais en route. Il faut quand même féliciter l’Uruguay, ils ne nous ont pas lâché. On sait qu’on doit faire beaucoup mieux que ça, et qu’on aurait pu inscrire cinq ou six essais de plus, donc on sait aussi qu’on a encore du boulot. Mais on est plutôt contents. On a remporté nos quatre matches. On va continuer sur cette dynamique, continuer à gagner… »

L’Angleterre jouera face à l’Australie le samedi 19 octobre (9h15) à Oita, alors que le pays de galles affrontera la France le lendemain (9h15) dans la même ville, située sur Kyushi, la plus méridionale des grandes îles qui composent le Japon.

L’affiche des deux derniers quarts de finale sera déterminée après le match Japon-Écosse, disputé en soirée (19h45 locales, 12h45 belges) à Yokohama.

L’Irlande (poule A), la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud (poule B) sont déjà qualifiées. le dernier billet se joue entre Japonais et Écossais.

Ce match se dispute à Yokohama, dans la banlieue de Tokyo, zone frappée par le typhon Hagibis qui a fait au moins 14 morts et causé d’énormes dégâts.

Une minute de silence émouvante a d’ailleurs été observée en hommage aux victimes

