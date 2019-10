Stromae prêt à porter plainte contre des anti-PMA qui ont détourné « Papaoutai »

Des militants anti-PMA ont utilisé la chanson de l’artiste belge « Papaoutai » lors d’une manifestation. Furieux de voir son message détourné, Stromae « envisage de porter plainte » contre les organisateurs.

Lors d’une manifestation contre la procréation médicalement assistée organisée le 06 octobre dernier à Paris, les organisateurs ont diffusé le titre « Papoutai » de Stromae, alors que les intervenants montaient sur scène pour prendre la parole.

Pour diffuser des chansons lors de rassemblements, quels qu’ils soient, des autorisations émanant des sociétés de droits d’auteur sont nécessaires. Or, non seulement les auteurs de « Papaoutai » n’avaient pas donné d’autorisation, mais ils n’avaient pas non plus été prévenus de cette utilisation, a révélé Salhia Brakhlia, journaliste de Quotidien.

La journaliste, qui a contacté les équipes de Stromae, assure que l’artiste « n’est pas content ». Il se positionne tout à fait « contre l’utilisation et le détournement de la chanson et de son message ». L’artiste belge pourrait même porter l’affaire devant les tribunaux. « Stromae envisage de porter plainte contre les organisateurs de la manif anti-PMA », a déclaré son porte-parole.