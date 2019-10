Le site de Facebook va faire peau neuve

Annoncée lors de la Conférence pour développeurs F8 au printemps dernier, la refonte du design du site Web de Facebook, nom de code FB5, est en phase de test auprès de certains utilisateurs. De premières captures d’écran rendent compte de grosses similitudes avec un autre réseau social…

Quelques mois après avoir refondu son application mobile, Facebook a validé un nouveau design pour son site Web cette fois, afin qu’il soit plus simple et rapide d’utilisation. L’idée est notamment de mettre en avant les fonctionnalités les plus utilisées par chaque membre.

Cette nouvelle interface frappe par sa ressemblance avec … Twitter, qui a lui-même fait l’objet d’un rhabillage ces derniers mois. L’ensemble est en effet assez dépouillé, sur trois colonnes, le fil d’informations s’imposant largement au milieu et le bleu dominant disparaissant au profit d’un ensemble plus sobre.

Ce nouveau design inaugure également un mode sombre, qui permet de non seulement protéger ses yeux dans l’obscurité, mais aussi d’économiser sa batterie.

Got the invite to try Facebook’s new desktop design and yes it includes a dark mode 🙌@MattNavarra pic.twitter.com/buCJBdgQ5I

— anastipu (@teepusahab) October 11, 2019