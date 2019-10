Comment lutter contre les crampes ?

Elles peuvent frapper à n’importe quel moment, que ce soit en plein effort ou en étant couché, et causent une douleur intense très localisée. Sportif ou non, on a tous, ou presque, déjà subi des crampes.

La crampe est une douleur musculaire soudaine, intense et involontaire qui paralyse le muscle. Elle touche généralement les membres inférieurs du corps et peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes. Souvent bénigne, elle peut être causée par plusieurs facteurs. La crampe la plus connue, notamment par les sportifs, est celle causée par la déshydratation, surtout durant les mois les plus chauds de l’année.

Si les scientifiques ne comprennent pas encore totalement le phénomène, comme le souligne le magazine sur la santé Health, les crampes viendraient d’un manque de liquides entraînant une sensibilisation des terminaisons nerveuses. Ce qui provoquerait des contractions et une augmentation de la pression autour les nerfs moteurs. D’autres causes des crampes sont liées à la surutilisation des muscles. Cela arrive lorsque l’on utilise trop souvent ses muscles, ou lorsqu’on produit un effort trop important auquel ils ne sont pas habitués. Dans ce type de situation, il est important de reposer son muscle et de bien l’étirer pour faire passer la douleur. À l’inverse, le fait de rester trop longtemps assis ou debout dans la même position peut également causer des crampes. Pour les faire disparaître, changez tout simplement de position.

Mais d’autres facteurs peuvent expliquer l’apparition de crampes. Toujours selon Health, qui cite un professeur de la faculté de médecine de l’Université du Michigan, les femmes enceintes ont plus de risque de subir des crampes. Surtout durant les deuxième et troisième trimestres de la grossesse. Ces crampes sont le plus souvent liées à de la déshydratation, ou à un manque de magnésium. Le fait de prendre des nouveaux médicaments peut aussi expliquer d’éventuelles douleurs, surtout s’il s’agit de diurétiques ou de laxatifs. Vu que ces médicaments augmentent la sécrétion d’urine et le transit intestinal, ils peuvent également causer la déshydratation, voire une carence en potassium, et être à l’origine de douleurs.

Si les crampes sont généralement ponctuelles et bénignes, il est recommandé de consulter un médecin lorsqu’elles deviennent fréquentes, intenses et prolongées. Les patients souffrant d’arthrose, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaque ou encore de plusieurs maladies hormonales ou vasculaires sont en effet soumis à des crampes régulières.

Des astuces simples pour les éviter

Heureusement, il existe plusieurs conseils qui permettent de diminuer le risque de crampes non liées à des pathologies. Sans surprise, les spécialistes conseillent de boire beaucoup d’eau. Le médecin du sport Roland Krzentowski affirme également que le fait d’avoir une alimentation équilibrée diminue le risque de crampes. Il faut notamment s’assurer d’emmagasiner suffisamment de potassium, de magnésium, de calcium et de sels minéraux au quotidien. Il est aussi généralement conseillé de ne pas boire de café, de thé ou d’alcool avant un effort. D’un point de vue pratique, échauffez-vous avant une session de sport pour assouplir le muscle et étirez-vous correctement après chaque séance.

Une fois la crampe apparue, l’étirement reste la solution la plus efficace pour la faire disparaître. Le but est de provoquer le relâchement du muscle afin d’évacuer la douleur. Vous pouvez également masser le membre qui vous fait mal. Et si la crampe est vraiment trop douloureuse, n’hésitez pas à appliquer une poche de glace pour vous soulager. (cd)