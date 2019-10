VIDEO. Un poisson capable de respirer hors de l’eau fait trembler les Etats-Unis

Un poisson inquiète beaucoup les Etats-Unis dernièrement. Capable de respirer en dehors de l’eau, l’animal est un véritable prédateur. Les autorités urgent les citoyens de tuer l’animal s’ils en croisent un sur leur chemin.

Avez-vous déjà entendu parler des channidae, aussi appelés tête de serpent? Cette espèce de poissons est unique et pour cause: elle est capable de respirer en dehors de l’eau. Il s’agit d’ailleurs d’un prédateur mangeant des petits animaux. Originaire de Chine, il est arrivé il y a longtemps aux Etats-Unis et était jusqu’en 2002 élevés dans de nombreuses fermes, avant que cela soit interdit. L’espèce avait alors été classée comme invasive après son apparition dans un étang dans le Maryland cette année-là, ainsi que dans des marchés à Chinatown à New York et à Boston.

Un mauvais film d’horreur

A l’époque, la secrétaire de l’intérieur Gale Norton, favorable à l’interdiction des élevages de channidae, avait indiqué: « Ces poissons ont l’air d’être tout droit sortis d’un mauvais film d’horreur. » La bête a justement inspiré un film, Snakehead Terror, qui parle de bêtes mutantes en quête de sang… Tout un programme!

« Je ne me serais jamais attendu à voir ça en Géorgie. Quand je l’ai vu, il était littéralement en train de percuter la souche d’un arbre. Je pouvais l’entendre inspirer une gorgée d’air ce qui est très bizarre je n’ai jamais entendu un poisson faire ça », a témoigné un pêcheur qui a découvert avec stupeur la bête, qui peut ramper pendant plusieurs jours sans aller dans l’eau.