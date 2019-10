Venir se détendre à Spa

De ses thermes à sa nature, en passant par le plus ancien casino du monde, la ville de Spa ne manque pas d’arguments pour passer un week-end de détente.

Spa. Voilà un nom qui, à lui seul, évoque le calme et la détente. C’est en effet depuis le 16ème siècle que la ville est associée aux thermes, l’aristocratie venant des quatre coins de l’Europe pour profiter de ces sources d’eau ferrugineuse. Le mot spa est d’ailleurs passé dans plusieurs langues comme le terme générique pour le thermalisme.

Aujourd’hui encore, les thermes font la renommée de la ville et de nombreux touristes viennent quotidiennement se détendre et se relaxer dans ces eaux revigorantes. Mais les thermes ne sont pas le seul moyen de découvrir les eaux spadoises. Plusieurs balades, faisant généralement entre trois et trente kilomètres, à pied ou à vélo, permettent de découvrir les ruisseaux et les sources environnantes. Ces balades, dont les parcours sont disponibles sur le site de la ville de Spa, s’adressent autant aux amateurs qu’aux marcheurs plus férus. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin dans l’expérience thermale, plusieurs musées vous permettront d’en apprendre plus sur l’histoire de Spa. On pense notamment au Musée de la Forêt et des Eaux, le Musée de la Ville d’Eaux ou encore l’Eaudyssée, qui propose de découvrir le voyage de l’eau minérale de la source à la bouteille.

Ce voyage dans les eaux spadoises se conclut au lac de Warfaaz. À la fin du 19ème siècle, la ville a décidé de créer un barrage suite à une importante inondation ayant eu lieu en 1882. Ce barrage a donné naissance au lac tel qu’on le connaît aujourd’hui. D’une superficie de 6,5 hectares, le lac est devenu le repaire des pêcheurs qui y pêchent la truite, la sandre ou encore le brochet. Et pour ceux qui ne sont pas amateurs de pêche, plusieurs balades prennent place au départ et autour du lac.

Ville de loisirs

Mais Spa est également une ville remplie de divertissements. Chaque année, elle devient le temps d’un week-end le lieu de rassemblement des fans de F1 lors du Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps, se trouvant à quelques kilomètres de là. Si « le plus beau circuit du monde » ne traverse pas la ville de Spa, son nom reste cependant associé au circuit et à ses épreuves, dont les mythiques 24 heures de Spa, une course d’endurance dont la première édition s’est déroulée en 1924.

Mais il est l’heure de retourner dans le centre-ville pour se donner à un autre type de divertissement. Beaucoup l’ignorent, mais le casino de Spa, édifié aux alentours de 1763, est le plus vieux casino du monde. Il fut bâti pour divertir la noblesse qui se plaignait du manque d’aménagements de loisir disponibles en ville après une journée passée aux thermes. C’est dans cette optique que le bourgmestre de l’époque créa un bâtiment qui mêlait salle de jeux, de bal et de théâtre : la Redoute. Le casino d’aujourd’hui est bâti sur les fondations de la Redoute qui, entre 1793 et 1917, connut de nombreux dommages, notamment à cause d’incendies.

De la gare aux thermes

Spa est accessible en train grâce à sa gare située sur la ligne reliant Pepinster et Spa-Geronstère. Depuis Bruxelles, il faut prendre le train en direction d’Eupen et s’arrêter à la gare de Pepinster. Là, une correspondance vous amènera jusqu’à la gare de Spa, située dans le centre-ville et à quinze minutes à pied des thermes. Depuis Namur ou Charleroi, prenez le train direction Liège Saint-Lambert et arrêtez-vous à Liège-Guillemins. De là, reprenez un train jusque Pepinster et puis jusque Spa.