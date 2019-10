Des investissements durables et écologiques

Nous sommes de plus en plus critiques quant à la manière dont notre argent est utilisé. Il existe heureusement de nombreuses possibilités d’investir ses économies dans des projets significatifs, même avec un budget limité. «La durabilité, c’est l’avenir. De tels investissements sont judicieux et nous devrons tous y prendre part dans les années à venir», prévient le professeur de droit fiscal Michel Maus (VUB).

1. L’énergie verte

Vous pouvez investir dans votre habitation en choisissant des panneaux solaires, un chauffe-eau solaire, une isolation optimale, etc. Vous réduisez ainsi vos factures d’énergie et la valeur de votre maison augmente. Si vous ne possédez pas votre propre bien immobilier, vous pouvez acheter des actions d’entreprises ou de coopératives qui fournissent de l’énergie verte.

2. Le recyclage

La pratique est tendance et urgemment nécessaire. Chaussures en déchets plastiques issus de la mer, fibres recyclées pour vêtements professionnels, friperies: l’objectif premier de telles actions est la prévention et la réduction des déchets. Le recyclage figure au cœur de l’économie circulaire. Son but consiste à bannir les matières premières finies, travailler avec des énergies renouvelables et réutiliser des matériaux dans le processus de production.

3. Le crowdfunding

Il s’agit d’une forme de financement alternative par lequel des entreprises ou des particuliers empruntent auprès du grand public. Les initiateurs peuvent lancer un appel pour recueillir une certaine somme. L’investisseur dans le projet en devient actionnaire et reçoit plusieurs actions en échange de sa contribution. Mais il peut aussi s’agir d’un prêt, dans le cadre duquel l’investisseur récupère sa mise avec un intérêt. Cela concerne souvent des projets dans le secteur social et artistique. C’est également un bon point de départ pour les jeunes débutants débordant d’idées créatives. Il existe différentes plates-formes, parfois soutenues par une banque ou une ville telle que Gand et Bruxelles.

4. L’alimentation

Nous voulons savoir d’où provient notre nourriture et comment elle est produite. Vous pouvez acheter des actions dans de nombreuses initiatives. L’agriculture biologique est déjà bien établie, mais les agriculteurs débutants ont du mal à trouver des terres adaptées. De plus en plus de fermes de cueillette font leur apparition. En échange d’un montant annuel, vous partagez la récolte. Par ailleurs, on observe une réticence grandissante face aux produits importés du bout du monde. Cela offre une bouffée d’oxygène aux magasins locaux qui choisissent des fournisseurs de proximité. Bon nombre de projets innovants voient également le jour: parmi eux, des entreprises qui travaillent avec des insectes nutritifs pour les transformer en burgers ou élèvent des poissons dans des conteneurs et utilisent les eaux usées comme engrais pour les légumes et les herbes.

5. Les produits financiers

Un certain nombre d’institutions financières accordent une grande priorité à une pratique bancaire durable, éthique et transparente proposant des fonds bien contrôlés à ces égards. Des banques et d’assurances vous permettent d’opter pour des produits d’investissement socialement responsables, axés, par exemple, sur la protection de la nature ou la lutte contre la pauvreté. Il vous suffit de trouver un fonds que vous désirez soutenir et de vérifier soigneusement s’il répond à vos attentes et s’il s’agit bien d’une initiative durable.

6. Les organismes de bienfaisance

Vous pouvez soutenir des œuvres de bienfaisance par l’intermédiaire de la Fondation Roi Baudouin. Vous avez alors la certitude qu’il s’agit de projets bien contrôlés. Pour les légations, il existe des formules financièrement intéressantes pour les héritiers.