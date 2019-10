WTA Linz – Finale entre Cori Gauff, 15 ans, et Jelena Ostapenko

La jeune Américaine Cori Gauff, 15 ans, et la Lettone Jelena Ostapenko disputeront la finale du tournoi de tennis WTA International de Linz. Gauff (WTA 110), ‘lucky loser’ du tournoi (elle avait été battue au deuxième tour des qualifications), a écarté samedi l’Allemande Andrea Petkovic (WTA 75) 6-4, 6-4 en 1 heure et 32 minutes. Révélation de Wimbledon, où elle a atteint les 8e de finale, Gauff disputera la première finale de sa jeune carrière.

Dans l’autre demi-finale, Ostapenko (WTA 72) a battu la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 35) 1-6, 7-6 (7/5), 7-5 en 2 heures et 22 minutes. Ostapenko, 22 ans, vise un troisième sacre sur le circuit WTA après ses succès à Roland-Garros et Séoul en 2017.

Source: Belga