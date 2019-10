Le film belge Adoration remporte 4 prix au Festival du film fantastique de Sitgès

« Adoration », du belge Fabrice Du Welz, a remporté le Prix de la Photographie, le Prix Spécial du Jury et une mention spéciale pour ses deux acteurs principaux, Thomas Gioria et Fantine Hardouin, au Festival international du film fantastique de Sitgès (Espagne), l’un des principaux festivals du genre. Le film, 3e volet de la trilogie ardennaise du réalisateur, après Calvaire (2004) et Alleluia (2014), a également remporté le Méliès d’Argent, une récompense décernée dans le cadre de la Fédération Européenne des Festivals de Films Fantastiques.

« Adoration », qui raconte la fugue amoureuse de Paul et de Gloria, sortira en Belgique le 15 janvier 2020.

Source: Belga