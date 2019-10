Grave accident de la circulation à Mouscron

Grave accident de la route, impliquant plusieurs véhicules, s’est déroulé durant la nuit de vendredi à samedi dans la région de Mouscron. Une personne a été hospitalisée dans un état jugé critique à Lille.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers minuit qu’un accident de la circulation mettant en cause trois voitures s’était produit le long de la rue du Petit Audenarde à Herseaux, dans l’entité de Mouscron.

La collision a eu lieu à proximité de la frontière. De nombreux véhicules de secours et de pompiers ont été dépêchés de France et de Belgique.

« Une personne a été très grièvement blessée. Ses jours sont en danger. La victime a été admise au Centre hospitalier de Lille dans un état critique. Deux autres personnes ont été blessées et hospitalisées à Mouscron et à Courtrai », a-t-on appris vers 06h30 au dispatching des services de secours de la zone Wapi.

Le parquet de Tournai-Mons est descendu sur les lieux de la collision.

Source: Belga