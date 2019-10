European Open – David Goffin exempté du 1er tour, Steve Darcis contre Simon et Coppejans s’offre Murray

David Goffin, tête de série N.2, est exempté du premier tour de l’European Open de tennis, un tournoi ATP 250 sur surface dure dotée de 635.750 dollars qui débute dimanche par les qualifications à la Lotto Arena. Steve Darcis (ATP 177), qui a annoncé à 35 ans la fin de sa carrière pour fin janvier, est directement aussi dans le tableau final. Il affrontera le Français Gilles Simon. Le tirage au sort effectué samedi à Anvers a vu aussi Kimmer Coppejans, troisième belge engagé dans le tableau final du tournoi anversois dirigé par l’ex-joueur, spécialiste du double, Dick Norman, hériter d’Andy Murray.

David Goffin jouera au deuxième tour jeudi soir soit contre le Français Ugo Humbert, 21 ans, 65e mondial, soit contre le Slovaque Jozef Kovalik (ATP 175), 26 ans.

Steve Darcis, 35 ans, qui a lui même participé au tirage au sort, jouera contre le Français Gilles Simon, 34 ans, 49e mondial. « C’est un joueur de mon âge que je connais très bien », a commenté le Liégeois en faisant un peu la moue ne sachant pas encore s’il rentrait en lice lundi soir ou mardi soir. Le Liégeois a pourtant déjà battu Simon deux fois lors de leurs trois confrontations sur le circuit, mais c’était à Amersfoort en 2007, sur la route d’ailleurs de son premier succès ATP (7-6 (7/4), 6-1), et en Challenger à Scheveningen en 2005, année de sa défaite aussi contre le Français, en Challenger à Grenoble.

Le plus dur morceau, ce sera pour Kimmer Coppejans, le 3e Belge de ce tableau final. L’Ostendais, 25 ans, bénéficiaire d’une invitation, 161e à l’ATP, a en effet tiré comme adversaire en entrée Andy Murray, le Britannique de 32 ans, sur le retour après ses opérations à la hanche, 289e mondial. Ce sera un premier duel sur le circuit entre les deux hommes.

Le vainqueur de l’an dernier, le Britannique Kyle Edmund, 42e mondial, invité de dernière minute passera par les qualifications qui débutent dimanche, avec côté belge Arnaud Bovy (ATP 735) et Ruben Bemelmans (ATP 204).

Le Français Gaël Monfils, 11e mondial est tête de série numéro 1. Le Suisse Stan Wawrinka, 20e joueur du monde, triple lauréat en Grand Chelem, les Français Jo-Wilfried Tsonga (ATP 35) et Richard Gasquet (ATP 52) ainsi que les Argentins Diego Schwartzman (ATP 16) et Guido Pella (ATP 21) sont aussi au programme à Anvers.

Richard Gasquet (2016), Jo-Wilfried Tsonga (2017) et Kyle Edmund (2018) ont remporté les trois premières éditions de l’actuel plus grand rendez-vous belge de tennis.

Trois paires belges sont engagées dans le double. La numéro 1 belge, la paire de Coupe Davis formée par Joran Vliegen et Sander Gille (N.4). Steve Darcis fera la paire avec un autre Liégeois, Arnaud Bovy, alors que Ruben Bemelmans et Kimmer Coppejans seront associés.

