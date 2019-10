Coupe du monde de rugby : l’Irlande qualifiée pour les quarts de finale

L’Irlande a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde de rugby, grâce à son succès sur les Samoa 47-5 (mi-temps: 26-5) samedi à Fukuoka. Les Irlandais rejoignent la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud (poule B), l’Angleterre et la France (poule C), le pays de Galles et l’Australie (poule D) en quarts.

Le dernier billet se jouera dimanche à Yokohama entre le Japon et l’Écosse si le match, menacé par le typhon Hagibis, peut être disputé.

Intermittents de la performance depuis leur succès face à l’Ecosse (27-3) en ouverture, les Irlandais ont décroché un succès convaincant face aux Samoans, ponctué par sept essais.

Leur domination a été étouffante pour les Samoans, contraints de réaliser 184 plaquages (154 réussis) durant cette rencontre. En face, l’Irlande n’a eu à en faire que 58 (45 réussis).

Mais les Irlandais ont perdu leur centre Bundee Aki, exclu à la 29e minute par l’arbitre M. Berry, pour un placage dangereux et à l’épaule, au niveau du visage d’Ulupano Seuteni.

C’est la première fois qu’un joueur irlandais se fait expulser lors d’un match de Coupe du monde.

Son absence constituera un sérieux coup dur pour le XV du Trèfle qui rêve de se hisser pour la première fois en demi-finale, aux dépens de la Nouvelle-Zélande ou de l’Afrique du Sud.

Source: Belga