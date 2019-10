L’upcycling, la solution pour un intérieur tendance et écolo

Si l’upcycling est de plus en plus tendance dans la mode ou encore dans l’art, vous pouvez aussi facilement vous y mettre à la maison. La rédaction a repéré quelques astuces pour transformer des objets du quotidien en pièces uniques.

Plus écologique encore que le recyclage, l’upcycling (ou surcyclage en bon français) consiste en la récupération de vieux matériaux pour en faire un produit de meilleure qualité. La différence avec le recyclage est donc la valeur ajoutée à l’objet créé et la revalorisation des matériaux. Et en donnant une nouvelle vie à des objets que l’on pensait bons pour la poubelle, on réduit ses déchets tout en économisant.

L’upcycling permet aussi d’obtenir des créations personnalisées, tendances et uniques, en plus d’être écologiques et durables. Vous avez forcément l’un de ces objets usages qui traînent chez vous. Voici quelques idées à reproduire pour leur donner une nouvelle vie!

Les stars de l’upcycling: les palettes en bois

Les palettes en bois de manutention sont upcyclées à toutes les sauces: meubles de jardin, transats, jardinières, bars, étagères, bibliothèques… Une ponceuse, quelques clous et un coup de peinture suffisent parfois pour les transformer en meuble unique. Les palettes sont la ressource idéale pour donner un nouveau look à votre jardin. Surtout, elles peuvent être bien pratiques pour accueillir vos invités lors des événements d’été.

Dans le même ordre d’idée, vos caisses à vin peuvent elles-aussi se transformer une élégante étagère, en table de salon, ou même en une mangeoire à oiseaux. Pour leur donner un peu de couleur, récupérer des restes de peinture ou tapissez-en le fond de restes de papiers peints.

Et il n’y a pas que les caisses que l’on peut récupérer! Les bouchons en liège peuvent aussi se transformer en différents ustensiles: sous-verre, sous plat, objets déco…

Les vieux textiles

L’upcycling est de plus en plus tendance dans le monde de la mode. Même sans compétence de stylisme, il est possible de récupérer une partie de nos vieux textiles pour en faire des objets utiles au quotidien. Un vieux T-shirt dont on aime toujours l’imprimé ou le motif peut se transformer en tot bag. Et qui a dit que les chaussettes dépareillées et collants troués étaient bons à jeter? Ils sont parfaits pour créer son éponge écolo: le tawashi. Nappes, rideaux, t-shirts, chaussettes… peuvent aussi devenir des boudins de porte, des jouets pour votre animal de compagnie ou mêmes des petites peluches pour enfants. Instagram regorge d’idées adorables pour des peluches 100% récup!

Fouillez votre grenier

Pour une vitre cassée ou un coup dans le bois, les cadres sont vite relégués au grenier. Avec un peu de matériel, vous pouvez facilement leur assurer une nouvelle utilisation. Ajoutez du treillis à l’arrière ou tendez de la corde entre les extrémités et vous obtiendrez ainsi un porte-bijoux. Ou simplement un cadre relooké pour y épingler vos photos en pêle-mêle.

Vous trouverez sans doute aussi dans vos greniers de vieilles valises qui y traînent depuis des années. Une idée ingénieuse repérée sur Pinterest est d’y ajouter des pieds. Selon la hauteur et le modèle, elle se transforme ainsi en chaise, en tabouret ou en table basse. Si l’intérieur de la valise est en bon état, il est même possible de l’utiliser comme armoire, ou même comme coiffeuse en plaçant un miroir (récupéré, bien entendu) dans une des deux parties.

Enfin, vous avez peut-être chez vous une caisse de vieux vinyles rayés. Objets vintages et tendances, vous pouvez en faire un sac à main, un porte-bouteilles ou une horloge. Ils peuvent aussi customiser de vieux tabourets pour leur donner un nouveau look.

Trouvez l’inspiration

Vous ne vous sentez pas l’âme bricoleuse? Commencez par des choses très simples: créer des bougeoirs à partir de pots de yaourt, des vases avec de vieilles bouteilles en verre, des jolis pots de rangement à partir de boîte de conserve… Un coup de peinture et quelques boutons de portes sur le couvercle de vieux bocaux les rendront uniques.

Sur les réseaux sociaux (Pinterest en tête) ou sur le web, vous trouverez des milliers d’idées pour compléter votre collection d’objets upcyclés et DIY. Alors avant de jeter, faites parler votre créativité!

Oriane Renette