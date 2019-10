Jus de fruits, céréales, sushis,… : Ces aliments faussement sains !

Trop sucrés, trop salés, trop gras… De nombreux aliments, en passant des stars de l’apéro aux boissons sans sucre, ne sont pas aussi sains qu’ils n’y paraissent.

Les jus de fruits

Pour se tenir à la consommation des fameux «cinq fruits et légumes par jour», nous sommes nombreux à nous laisser tenter par les jus. Pourtant, certains jus de fruits disponibles dans les commerces contiennent plus de sucre que les sodas, en plus d’avoir perdu leurs fibres ainsi qu’une bonne partie de leurs vitamines et de leurs minéraux. Faits maisons, les jus ne seraient également pas aussi sains que l’on pourrait le croire. À moins d’être consommés rapidement, ils perdent les effets bénéfiques du fruit. Il ne reste donc plus dans votre verre que de l’eau et du sucre, avec un peu de vitamines et de minéraux. Si les jus ne sont pas totalement à prescrire, il convient donc d’en boire avec parcimonie afin d’éviter un apport en sucre trop important. Et de privilégier les fruits, non-transformés, pour bénéficier de tous leurs bienfaits pour notre santé.

Les sodas light

Considérées par certains comme des alternatives plus saines aux sodas sucrés, les boissons «light» ou «zéro» ne sont pas pour autant bonnes pour la santé. En plus de n’avoir aucun bienfait pour le corps, le sucre de ces boissons est remplacé par des édulcorants artificiels, comme l’aspartame. Si l’Autorité européenne de sécurité des aliments estime que l’aspartame est «sûr pour la consommation humaine», certaines études scientifiques pointent tout de même des liens entre cet édulcorant et plusieurs cancers. Quoi qu’il en soit, plusieurs études associent aussi depuis plusieurs années boissons light avec AVC, prise de poids, augmentation de l’appétence, diabète et obésité.

Les céréales

On le dit souvent, le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Dans cette optique, de nombreux Belges optent tout simplement pour des céréales, présents en nombre dans les supermarchés. Face à cette tendance, l’association de défense des consommateurs Test-Achats a analysé l’année dernière le nutri-score de 332 céréales de petit-déjeuner présentes sur le marché belge. Résultat? Un peu moins d’une sur deux (40%) avait un nutri-score se situant entre A et B. Test-Achats pointait également que «80% des céréales petit-déjeuner destinées aux enfants comportent beaucoup trop de sucre». En 2017, l’association de défense des consommateurs française CLCV tirait également la sonnette d’alarme. Selon elle, les céréales pour enfants seraient trop sucrées, trop salées et contiendraient trop d’additifs. Le constat est similaire pour les barres de céréales.

Les chips aux légumes

En quelques années, les chips aux légumes se sont fait une jolie place dans les habitudes alimentaires des Belges au moment de prendre l’apéro. Grâce aux légumes, on pense généralement que ces chips sont meilleures pour la santé que leurs équivalents à base de pomme de terre. Ce qui n’est finalement pas du tout le cas. Les vitamines des chips aux légumes ont en effet presque totalement disparu après avoir été trempées dans l’huile (grasse) chauffée à haute température. En plus d’être aussi grasses, ces chips contiennent également tout autant de sel et parfois même plus de sucre que celles aux pommes de terre! Rien de tel donc pour l’apéro que de se rabattre sur des vrais légumes, comme des choux-fleurs, du céleri ou des carottes. À condition bien sûr de ne pas les noyer sous une vague de sauces.

Houmous et guacamole

Toujours au rayon de l’apéritif, le houmous et le guacamole rencontrent également de plus en plus de succès. Essentiellement produit à base de pois chiche et d’huile d’olives, le houmous maison a de nombreux apports positifs pour la santé, même s’il est plutôt calorique. Le danger provient plutôt des aliments qui l’accompagnent lors de l’apéritif. Les traditionnels chips et pains pita sont à remplacer par des légumes frais chez les personnes qui veulent vraiment profiter d’un apéritif sain. Le même constat s’applique au guacamole, tout en rappelant qu’il est fait à base d’avocat, l‘un des fruits les plus gras de la planète.

Les sushis

Entre amis, il est l’heure de décider ce que l’on va manger pour souper. Comme souvent, la majorité se range du côté des sushis. Comment un repas composé de riz, de poisson et d’algues pourrait être calorique? C’est ce qu’avait tenté de savoir France Télévision dans un reportage diffusé l’année dernière. Accompagnés d’une nutritionniste, des journalistes avaient analysé un menu typique composé de sushis, de makis, de sashimis, d’une salade de choux et d’une portion de riz. Résultat? Uniquement les sashimis, seuls, étaient intéressants d’un point de vue nutritionnel. Les autres produits étaient quant à eux trop vinaigrés ou contenaient trop de sucres ajoutés, parfois les deux, alors que les sauces comme celles au soja (sucrée et salée) étaient à éviter pour un repas sain.

Les yaourts aromatisés

Si manger un yaourt nature est sain, notamment grâce à son apport en calcium, méfiez-vous des autres produits aromatisés! Une étude publiée dans le British Medical Journal pointait en 2018 que la plupart des yaourts disponibles dans les supermarchés britanniques contenaient (beaucoup) trop de sucre. Étonnamment, ce sont les yaourts bios qui s’en sortaient le moins bien. Cette étude n’est qu’une confirmation d’un rapport publié en 2015 par Test-Achats et mis à jour l’année dernière. Dans ce rapport, en plus d’expliquer que les yaourts sont trop riches en sucres et en graisses, l’association affirme également que les yaourts fruités ne contiennent pas assez de… fruits. Elle prend l’exemple de produits à la fraise dans lequel on retrouve seulement 6% de fraise pour 100 grammes, soit l’équivalent d’une demi-fraise! Le goût fruité provient d’arômes ajoutés. (cd)