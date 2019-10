Comment concilier économies et écologie ?

Avoir un impact positif sur la nature peut également faire du bien à votre portefeuille. Voilà quelques conseils pour faire des économies, tout en étant plus respectueux de l’environnement.

Attention à l’électricité

Les appareils électriques, même branchés, consomment toujours de l’énergie. Il est donc facile de faire baisser sa facture d’électricité, tout en faisait un petit geste pour la nature. On pense par exemple à éteindre la lumière lorsque l’on quitte une pièce (et à installer des ampoules qui consomment moins), on ne laisse pas son ordinateur en charge toute la nuit, tout comme la télévision qui doit être totalement éteinte, et non pas en veille. Parfois, le plus simple, si vous avez une console de jeux, une télévision, ou un décodeur, est de tout brancher au même multiprise (avec interrupteur) que l’on coupe tout simplement lorsque les appareils ne sont pas utilisés. Par magie, vous devriez faire une économie d’environ 100 € par an. Une sacrée somme, pour des appareils qui sont, de toute façon, inutilisés. Parmi les autres appareils qui pompent inutilement de l’électricité, on retrouve notamment la brosse à dents électrique, les chargeurs de GSM, l’imprimante et les modems.

Économiser de l’eau

Ces conseils pour réaliser des économies d’électricité sont également valables lorsqu’il s’agit de consommer moins d’eau. Rien qu’aux toilettes, il est possible de faire de sacrées économies. On estime par exemple que la simple utilisation de la chasse d’eau consomme neuf litres d’eau en moyenne, et entre trois et six litres lorsque vous avez un bouton «économique». Si l’on estime que l’on va en moyenne quatre fois par jour aux toilettes, ce sont 36 litres par jours, et 13.140 par année, qui sont utilisés. Pensez donc à installer une chasse à double touche qui vous permettra de diminuer de moitié votre consommation d’eau à chaque utilisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre une bouteille en plastique, remplie et fermée, dans votre réservoir d’eau. Cela l’empêchera de trop se remplir et diminuera directement la consommation de votre chasse.

Attention cependant, cette astuce ne permet pas de choisir la quantité d’eau utilisée à chaque chasse, comme c’est le cas avec une chasse à double touche. À l’heure de se laver les mains, on veille aussi à bien fermer les robinets et à vérifier qu’ils ne fuitent pas. Un robinet qui goutte peut vous faire consommer plusieurs litres d’eau supplémentaires par jour! On privilégie également la douche plutôt que le bain, on coupe l’eau lorsque l’on se savonne et on achète un pommeau adapté. Selon Test-Achats, un changement de pommeau peut vous permettre d’économiser entre 80€ et 250€ par an. Si vous en avez la possibilité, utilisez finalement de l’eau de pluie pour arroser votre jardin, laver votre voiture, votre linge ou encore pour les toilettes.

Ne pas trop chauffer

Chez soi, particulièrement en hiver, on a souvent tendance à utiliser les chauffages à fond pour s’entourer d’un halo de chaleur. Pourtant, on estime que la température idéale pour une pièce de vie est d’environ 19/20º, alors qu’elle est de 17ºC dans les chambres. Chauffer davantage est tout simplement déraisonnable, que ce soit d’un point de vue écologique ou économique. Augmenter la température d’un degré représente en effet une consommation d’énergie supplémentaire de 7%, selon l’Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Pour les plus frileux, en hiver, il est simple de se réchauffer en enfilant un pull, en se blottissant sous un plaid ou en ingurgitant une boisson chaude. Et pour ne pas gaspiller inutilement de l’énergie (que vous payerez de toute façon), vérifiez l’isolation de vos portes et fenêtres. Si les coûts seront conséquents dans un premier temps, ils se répercuteront en économie d’énergie par la suite. Pensez également à installer un programmateur qui diminuera la température lorsque vous êtes absent.

Utiliser des produits réutilisables

Lorsque vous achetez des produits à usage unique, vous investissez plusieurs fois dans un produit qui pourrait souvent être réutilisé. Un exemple tout bête et récurrent concerne les cotons démaquillants. Selon les sources, une personne maquillée utilise en moyenne entre quatre et six cotons démaquillants jetables par jour. Pourtant, il existe de nombreuses alternatives réutilisables, et donc plus écologiques et économiques, qui fournissent le même résultat. En mai, l’Union européenne avait également été dans ce sens en confirmant, dès 2021, l’interdiction de nombreux produits en plastique à usage unique. Mais le choix des produits réutilisables ne se limite pas à cela. Pensez par exemple à opter pour des langes lavables, une coupe menstruelle, des mouchoirs en tissu, des contenants de nourriture réutilisables, des éponges écologiques, des sacs à vrac…

Acheter d’occasion

Plutôt que d’opter pour du neuf, il est plus économique (et plus écologique) d’acheter certains produits d’occasion. On pense notamment aux vêtements, achetables aujourd’hui en seconde main grâce à des applications, dans des brocantes voire des magasins dédiés à la seconde main. Contrairement aux idées reçues, ces vêtements sont encore souvent en très bon état (parfois jamais portés) et dans l’air du temps. Ce conseil est également valable pour des jouets, de nombreux produits pour bébé que votre enfant n’utilisera qu’une fois et/ou ne pourra plus mettre après plusieurs semaines, certains matériels électroménagers ou encore des meubles. (cd)