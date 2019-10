Roger Federer, très nerveux, éliminé par Alexander Zverev en quart de finale

Roger Federer (ATP 3), 38 ans, inhabituellement nerveux, a été éliminé vendredi en quarts de finale du tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Shanghai, doté de 7.473.620 dollars, par Alexander Zverev (ATP 6) 6-3, 6-7 (7/9), 6-3. C’est la quatrième victoire de l’Allemand en sept confrontations avec le Suisse, vainqueur du tournoi en 2014 et 2017. La rencontre a duré 2 heures et 5 minutes. Federer, acculé durant le premier set, étouffé par Zverev, avait relevé la tête dans le second, mais avait dû batailler pour sauver cinq balles de matchs avant d’empocher la manche.

Mais ce n’était que partie remise, Alexander Zverev refaisant la course en tête durant le troisième set pour dominer son adversaire en manque d’inspiration durant toute la partie, et n’ayant jamais pu imposer son autorité habituelle.

Zverev, en quête à 22 ans d’une place pour les Masters de Londres (10-17 novembre), affrontera samedi l’Italien Matteo Berrettini (ATP 13) ou l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 5) pour une place en finale, sa troisième de l’année après Genève, où il s’est imposé, et Acapulco, où il a perdu contre Nick Kyrgios.

Avant Federer, c’est le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, vainqueur à Tokyo la semaine dernière, tenant du titre et quadruple lauréat du tournoi en 2012, 2013, 2015 et 2018, qui était tombé au champ d’honneur contre le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7).Ce dernier a en effet créé la sensation en s’imposant 3-6, 7-5, 6-3.

Il est le sixième joueur qualifié pour les Masters après Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev et Dominic Thiem.

Tsitsipas affrontera en demi-finale Daniil Medvedev (ATP 4), tombeur de l’Italien Fabio Fognini (ATP 12) en deux sets: 6-3, 7-6 (7/4).

Le Russe disputera ainsi sa sixième demi-finale d’affilée en six tournois depuis Wimbledon, et la quatrième de sa carrière en Masters 1000 après Monte-Carlo, Montréal et Cincinnati cette année.

Il s’est hissé en finale des cinq derniers tournois qu’il a joués, dont l’US Open, et en a remporté deux, à Cincinnati (son premier titre en Masters 1000) et Saint-Pétersbourg.

Source: Belga