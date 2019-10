Qualifications Euro 2020 – La France, la Turquie et l’Ukraine touchent presque au but, l’Angleterre cale

Grâce à un but d’Olivier Giroud sur penalty (66e), la France s’est imposée 0-1 en Islande vendredi soir en qualifications de l’Euro 2020. Comme la Turquie a signé le même score contre l’Albanie, les deux équipes partagent toujours la tête du groupe H. L’Angleterre n’a pas arraché sa qualification en Tchéquie alors qu’elle a mené grâce à un penalty de Harry Kane (5e, 0-1). Jakub Brabec (9e) et Zdenek Ondrasek (85e) ont permis aux Tchèques de rejoindre les Anglais en tête du classement du groupe A. L’Ukraine et le Portugal ont assuré dans le groupe B. Didier Deschamps a effectué un changement de dernière minute: N’Golo Kanté, victime d’une gêne musculaire à l’échauffement, a été remplacé par Moussa Sissoko. Cela n’a pas empêché les Bleus de prendre l’iniative face à des Islandais, qui défendaient près de l’homme. Multipliant les bonnes combinaisons, les champions du monde ont certes dominé la première période mais ils se sont heurtés à une robuste équipe islandaise, inoffensive devant. Toutefois les Bleus n’ont cadré que deux tirs. Ainsi sur un centre de Lucas Digne, Antoine Griezmann, près du point de penalty, a frappé du gauche sur Hannes Halldorsson, qui s’est emparé du ballon en deux temps (41e).

A la reprise, Griezman côté droit et Giroud côté gauche n’ont pas cadré leurs frappes coup sur coup (54e). Mais l’attaquant de Barcelone a obtenu un penalty pour une faute du défenseur d’Ostende Ari Skulason que Giroud a transformé (66e, 0-1). La France a encore poussé et a frappé un montant par Blaise Matuidi (78e).

La Turquie a patienté avant de trouver la faille dans la défense albanaise par Cenk Tosun (90e, 1-0). Grâce à ce coup de tête de l’attaquant d’Everton, la Turquie compte 18 points après 7 rencontres à égalité avec la France (2e). L’Islande (12) et l’Albanie (9) suivent.

La match entre les petits s’est terminé par la victoire d’Andorre sur la Moldavie, réduite à 10 suite à l’exclusion de Radu Ginsari (55e). Marc Vales (63e, 1-0) a inscrit le but des Andorrans, dont la dernière victoire remontait en mars 2018 contre le Liechtenstein, en amical.

Dans le Groupe A, la Tchéquie a redistribué les cartes en infligeant à l’Angleterre sa première défaite (2-1). Les Tchèques comptent désormais 12 points tout commes les Anglais, qui n’ont disputé que cinq matchs contre six. Exempt, le Kosovo est 3e avec 8 points. Le Monténégro et la Bulgarie, qui ont fait match nul, sont respectivement 4e et 5e avec 3 points.

Dans le groupe B, l’Ukraine a fait un grand pas vers la qualification en battant la Lituanie 2-0 sur un doublé de l’ex-Genkois Ruslan Malinovsky (29e, 58e). L’équipe d’Andriy Shevchenko, qui a disputé 6 matchs, compte 16 points, 9 de plus que la Serbie (5 matchs). Au stade José Alvalade de Lisbonne, le Portugal s’est imposé contre le Luxembourg (3-0). Bernardo Silva (16e), Cristiano Ronaldo (65e) et Gonçalo Guedes (89e) ont conforté la deuxième place des champions d’Europe en titre (11 points, 5 matchs). Le Luxembourg (4 points) et la Lituanie (1) ferment la marche.

