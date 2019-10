Proximus League – Westerlo s’impose au Beerschot (1-2) et rejoint OHL en tête du classement

En remportant le match d’ouverture de la 10e journée de la Proximus League au Beerschot (1-2), Westerlo a rejoint OH Louvain en tête du classement (19 points). Gilles Dewaele (12e, 0-1) et Ambroise Gboho (64e, 0-2) ont signé le succès des Campinois. Le changement d’entraîneur intervenu cette semaine (Hernan Losada a pris la place de Stijn Vreven) n’a pas empêché les Beerschotmen d’aligner un quatrième match sans victoire. Malgré le but de Raphael Holzhauser sur penalty (87e, 1-2), les ‘Rats’ (11 points) restent 5e. Samedi à 17h30, les extrêmes se rencontreront puisque le dernier du classement Roulers (2 points) reçoit le leader OH Louvain (19 points). Seule équipe à ne pas avoir remporté une victoire, Roulers tentera donc d’infliger une nouvelle défaite à OHL, qui s’est incliné à domicile face à Lokeren le week-end dernier.

En soirée (20h30), Virton (3e, 18 points) devrait, sur papier, éprouver moins de mal contre Lommel (7e, 7 points) que face à Westerlo la semaine dernière. En Campine, les Luxembourgeois ont arraché un sixième succès un peu contre le cours du jeu (0-1).

Dimanche, Lokeren (6e, 9 points) et l’Union Saint-Gilloise (4e, 18 points) clôtureront la journée. Les joueurs de Daknam essayeront de continuer sur leur lancée. Les Bruxellois devront se montrer plus efficaces que face au Beerschot où ils ont arraché le partage après avoir été menés à la marque (1-1).

Source: Belga