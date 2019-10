Nouveau référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie en août ou septembre 2020

Un deuxième référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, territoire français dans l’océan Pacifique, aura lieu le 30 août ou le 6 septembre 2020, a annoncé vendredi le Premier ministre Edouard Philippe. Un premier référendum d’autodétermination, le 4 novembre 2018, s’était traduit par une victoire des partisans du non à l’indépendance avec 56,7% des suffrages. Un accord signé en 1998 prévoit toutefois jusqu’à trois référendums au cas où l’indépendance serait rejetée lors des deux premiers.

Le Premier ministre a effectué cette annonce à l’issue de quinze heures de discussions à Paris avec les leaders indépendantistes et loyalistes calédoniens. La date exacte sera décidée d’ici quinze jours, a-t-il précisé.

Convaincus que le temps leur permettra de gagner des voix, les indépendantistes, dont le score l’an dernier avait largement dépassé les pronostics, défendaient un référendum le plus tard possible, en novembre 2020. A l’inverse, le camp non indépendantiste réclamait que ce deuxième référendum ait lieu dès juillet.

Les deux camps sont également divisés sur la question de la composition du corps électoral.

L’accord de Nouméa, signé en mai 1998, a mis en place un processus de décolonisation par étapes de la Nouvelle-Calédonie, territoire français depuis 1853.

Ce processus est l’aboutissement d’un travail de réconciliation entre les deux principales communautés du territoire, les Kanak d’origine mélanésienne et les descendants d’Européens, entamé en 1988 après de graves violences dans les années 1980.

