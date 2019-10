Le Nobel de la paix attribué au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed

Le Nobel de la paix 2019 a été attribué au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour son « travail de paix et de réconciliation », a annoncé vendredi, à Oslo, le comité Nobel norvégien. « Abiy Ahmed a oeuvré pour la paix et la réconciliation en Éthiopie. Il a engendré des changements positifs pour l’Éthiopie et l’Érythrée. (…) Nous espérons que le prix Nobel va encourager l’action du Premier ministre. Son action n’est pas encore finie; il est au début de ses efforts et nous pensons, au sein du comité Nobel, que le moment est venu de reconnaître son action et de l’encourager », a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen.

Seul Nobel décerné à Oslo, le prix de la paix a été décerné l’an dernier au médecin congolais Denis Mukwege et à la Yazidie Nadia Murad, ex-esclave des djihadistes devenue militante, pour leur lutte contre les violences sexuelles.

source: Belga