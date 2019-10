Kyle Edmund, le vainqueur de l’an dernier, jouera les qualifications à Anvers

Vainqueur l’an dernier de ce tournoi ATP 250, Kyle Edmund sera bien à Anvers cette semaine pour l’European Open de tennis, ont annoncé les organisateurs vendredi. Le Britannique, 42e mondial, est un invité surprise de dernière minute. Il devra cependant passer par les qualifications. L’affiche de cet European Open, du 13 au 20 octobre à la Lotto Arena se compose notamment du Suisse Stan Wawrinka, 20e joueur du monde, triple lauréat en Grand Chelem, l’Écossais Andy Murray, ancien N.1 mondial et aujourd’hui 289e à l’ATP, les Français Gaël Monfils (ATP 11), Jo-Wilfried Tsonga (ATP 35), Richard Gasquet (ATP 52) et Benoit Paire (ATP 23), les Argentins Diego Schwartzman (ATP 16) et Guido Pella (ATP 21) ainsi que le Canadien Milos Raonic (ATP 30), sans oublier côté Belge David Goffin, 14e mondial, et Steve Darcis (ATP 177).

Le tirage au sort du tableau de cette 4e édition de l’European Open aura lieu samedi à Anvers. Andy Murray sera au programme mardi soir alors que David Goffin débutera sa compétition jeudi.

Richard Gasquet (2016), Jo-Wilfried Tsonga (2017) et, donc, Kyle Edmund (2018) ont remporté les trois premières éditions de l’actuel plus grand rendez-vous belge de tennis.

