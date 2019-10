Jane Fonda arrêtée à Washington en manifestant pour l’environnement

L’actrice et militante pacifiste américaine Jane Fonda a été menottée et interpellée vendredi devant le Congrès américain où elle manifestait dans le calme pour appeler à lutter contre le changement climatique. Agée de 81 ans, l’actrice vêtue d’un manteau rouge vif est clairement visible sur les marches du Capitole, siège du Congrès, lorsque la police s’approche d’un petit groupe de manifestants, sur une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Dans le calme et les slogans pour la défense de l’environnement, l’actrice se présente, son tour venu, devant un agent qui la menotte puis l’escorte ensuite hors du parvis.

La police du Capitole « a interpellé 16 individus pour avoir manifesté illégalement » devant le Capitole, a indiqué une porte-parole à l’AFP.

« Nous serons là tous les vendredi à 11H00, qu’il pleuve, fasse beau, neige, en pleine tempête ou quoi que ce soit », avait-elle déclaré plus tôt dans un parc proche du Capitole.

Puis l’actrice avait expliqué qu’elle se rendait au Capitole, où le droit de manifester est restreint à certaines zones délimitées, afin d’y faire acte de « désobéissance civique ».

Le petit groupe y est resté pendant environ dix minutes avant d’être interpellé.

« Il s’agit d’une crise provoquée par les humains », avait plus tôt dénoncé Jane Fonda. « La planète est en feu », ont crié des manifestants.

