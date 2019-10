Euromillions Basket League – Large victoire pour Limburg United face à Liège

Limburg United s’est facilement imposé vendredi soir face à Liège (93-57) au Winketkaai dans le cadre de la cinquième journée de l’Euromillions Basket League, le championnat de basket belge. Pas de problème pour Limburg United et Brian Lynch vendredi soir pour venir à bout d’une formation liégeoise encore une fois privée de ses joueurs étrangers. Les pensionnaires du Winketkaai se sont imposés (93-57) et prennent provisoirement la première place du Groupe B, devant Ostende qui reçoit le Brussels samedi soir, avec trois victoires et une défaite. Côté liégeois, le bilan est de quatre défaites et on attend toujours le premier succès cette saison en championnat.

Dès le début de la rencontre, les joueurs locaux ont pris les commandes dans le sillage de son duo Wilson-Frame/Gibbs. A la mi-temps, les joueurs de Brian Lynch menaient déjà solidement 46-26. Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changeait pas. Limburg United remportait le troisième quart (26-14) et terminait la rencontre en roue libre (93-57). Le Limbourgeois Jared Wilson-Frame termine meilleur marqueur du match avec 22 unités (dont cinq paniers à trois points). Côté liégeois, Ioann Iarochevitch a inscrit 13 points.

Source: Belga