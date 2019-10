ATP Shanghai – Zverev et Berrettini ont mis Goffin à 220 points d’une place au Masters

David Goffin (ATP 14) a peut-être vu ses chances de se qualifier pour les ATP Finals, le Masters, à Londres, s’envoler jeudi suite à sa défaite 7-6 (9/7), 6-4 contre Roger Federer (ATP 3) en huitièmes de finale du tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Shanghai, malgré 5 balles de premier set. Alexander Zverev (ATP 6) et Matteo Berrettini (ATP 13), deux de ses principaux rivaux, se sont ainsi qualifiés, vendredi, pour les demi-finales en Chine, ajoutant 180 précieux points à leur compteur. Alexander Zverev, 22 ans, a fait ce que le Liégeois n’a pas réussi la veille, c’est-à-dire battre Roger Federer (ATP 3) 6-3, 6-7 (7/9), 6-3, même s’il lui a fallu 6 balles de match pour y arriver après avoir mené 6-5, 40-0 (!) au deuxième set. Cela lui vaut de grimper à la 7e place de l’ATP Race to London avec 2.615 points.

« Je suis enfin parvenu à jouer de la manière dont je dois réellement », a-t-il expliqué après sa victoire épique. « Durant toute l’année, j’ai été bien trop défensif et je n’avais pas énormément de confiance. Il est clair qu’avoir réussi à gagner après avoir laissé échapper 5 balles de match dans le deuxième set est très important, surtout contre quelqu’un comme Roger qui, même lorsqu’il est en difficulté, va toujours trouver un moyen de vous mener la vie dure. Je savais que si je continuais à jouer de la même manière que dans les deux premiers sets, j’aurais encore des opportunités dans le troisième », a ajouté le Hambourgeois, qui a claqué 17 aces et frappé 43 coups gagnants.

Et dans la foulée, Matteo Berrettini a, lui, éliminé Dominic Thiem (ATP 5), vainqueur dimanche dernier à Pékin. Le colosse de Rome, 23 ans, demi-finaliste à l’US Open, s’est imposé 7-6 (10/8), 6-4.

Résultat des courses, David Goffin se retrouve désormais à 220 points – 2545 contre 2325 – de la 8e place qualificative occupée par l’Italien, à trois tournois de la fin de la saison. L’écart pourrait même encore s’agrandir, vu que Matteo Berrettini et Alexander Zverev se rencontreront ce samedi pour une place en finale en Chine. Le N.1 belge devra donc sortir le grand jeu, la semaine prochaine au tournoi ATP d’Anvers, puis à Bâle et à Paris-Bercy.

Source: Belga