Un outils de Google au service de la lutte pour la qualité de l’air

Google propose aux villes européennes de connaître leur niveau d’émissions polluantes en temps réel.

L’EIE (Environmental Insights Explorer) est un outil destiné à aider les villes à prendre des déci-sions écologiques. Cette application répertorie les émissions provenant des bâtiments, des transports et celles d’ordre plus général. Il est ainsi possible de calculer les réductions potentielles.

Pour le moment, seules les villes de Birmingham, Copenhague, Coventry, Dublin, Manchester et Wolverhampton sont concernées. Celles qui souhaitent être couvertes par le dispositif doivent se porter candidates. A Copenhague, le système est encore plus poussé, puisque des véhi¬cules équi-pés de capteurs effectuent des mesures sur la qualité de l’air.

Selon Amanda Eichel, de la Convention des maires pour le climat et l’énergie, ce système serait un véritable plus pour les villes. « L’EIE peut constituer une première étape cruciale pour les équipes en charge du développement durable. Il va permettre de mieux évaluer les situation et de suivre plus efficacement les progrès accomplis. »