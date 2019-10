Musique, fureur de lire, fous rires et voix de femmes

Entre la fureur de lire, le festival Voix de femmes, des sketchs et des concerts de haut vol, on ne saura plus où donner de la tête cette semaine.

Une fureur livresque

Le nouveau chapitre de la semaine dédiée à la lecture en Wallonie et à Bruxelles «la Fureur de Lire» se déroulera du 16 au 20 octobre. Plus de 300 activités pour tous les âges seront proposées aux jeunes, férus de lecture ou non.

Lectures à voix haute, rencontres, animations et autres activités, etc., l’édition 2019 propose également diverses activités et outils pédagogiques qui se prolongeront au-delà du 20 octobre. Les enfants les plus créatifs pourront même participer à un concours artistique sous forme de poème, dessin vidéo, adaptation théâtrale,… inscrit dans l’univers d’une douzaine de livres préselectionnés.

Les voix des femmes

Le Festival Voix de Femmes, programmé jusqu’au 26 octobre dans une dizaine de lieux culturels liégeois, va « dé/ranger », ont annoncé les organisateurs qui proposent une affiche multidisciplinaire puisque l’on y retrouve des concerts, des projections cinématographiques, du théâtre, des expositions, des rencontres littéraires ou encore des activités jeune public.

Depuis 1991 et sa première édition, ce festival défend avant tout la création féminine sous toutes ses formes « explorant et repoussant les limites avec curiosité, audace, respect ». Cette édition se déplacera des Chiroux au Reflktor en passant par le cinéma Churchill ou encore KulturA.

Cette diversité de lieux et de genres participe à la particularité de ce Festival qui a décidé, en 2016, de développer un concept innovant appelé « Curieuse résidence » qui accompagne artistiquement durant un an un artiste. Line Guellati, la curieuse résidente 2019, se voit ainsi offrir une carte blanche (18 et 19/10).

L’heure d’en rire

La 9e édition du festival international du rire ‘Voo Rire’ de Liège se déroulera du 15 au 24 octobre prochains. Plus de 40 artistes, connus et moins connus, se produiront dans une dizaine de lieux de la Cité ardente, ont indiqué Vincent et Bruno Taloche, directeurs artistiques de l’événement.

Une trentaine de spectacles et trois galas télévisés, dans quatorze salles, sont prévus. Plus de 15.000 spectateurs y sont attendus. « A côté d’artistes de renommée internationale, notre ambition est de présenter également des artistes émergents », soulignent les frères Taloche.

Florence Mendez, gagnante en 2018 de la Scène Ouverte, viendra présenter son spectacle à l’humour plutôt acide. Freddy Tougaux, lui aussi à l’affiche, est également une émanation de ce concours. Les trois galas télévisés seront enregistrés au Forum de Liège.

Celui d’ouverture, le 15 octobre, sera présenté par un duo de « fous furieux », Chantal Ladesou et Jeanfi Janssens. Les deux autres, les 16 et 17 octobre, seront respectivement animés par Mathieu Madénian et Kody.

Lors de chaque soirée, différents artistes s’y succéderont. « Ce sera une grande fête », a assuré l’humoriste bruxellois Kody. « Il y aura quelques camarades du Grand Cactus qui viendront faire des drôleries avec moi. »

Music Maestro

Grosse semaine en vue pour les musicophiles de tous bords. A tout seigneur tout honneur, New Order sera de passage chez pour un ‘blue monday’ ce lundi 14 à Forest National. Deux jours plus tard, ce sont d’autres monstres sacrés, les Pixies, qui prendront possession des lieux.

Dans d’autres catégories, on vous a également sélectionné le surdoué de l’électro raffinée Apparat au Trix, à Anvers, ce lundi 14, mais aussi Dog Eat Dog ce vendredi soir au même endroit, le mélancolique Syml à l’Ancienne Belgique (encore le 14), la pop d’Alma, ce vendredi soir à la rotonde du Botanique, mais aussi Valgeir Sigurðsson, ce 16 octobre dans le cadre des Bozar Electronic Series.

Au rayon clubbing, on ne saurait trop vous recommander The Black Madonna ce vendredi soir au C12, et surtout l’événement Fuse x Kompass au Palais 12 ce samedi 12 octobre avec notamment Solomun, Adana Twins, Maceo Plex ou encore Joris Voorn.