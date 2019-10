Washington encourage «fortement» la Turquie à «interrompre» son opération en Syrie

Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, a «fortement encouragé» Ankara à «interrompre» son opération militaire en Syrie contre une milice kurde. Il prévient qu’elle pourrait avoir de «graves conséquences pour la Turquie».

Le ministre «a fortement encouragé la Turquie à interrompre ses actions dans le nord-est de la Syrie afin d’augmenter la possibilité que les États-Unis, la Turquie et nos partenaires puissent trouver une voie commune pour désamorcer la situation avant qu’elle ne devienne irréparable», selon un communiqué faisant état d’un entretien téléphonique entre Mark Esper et son homologue turc Hulusi Akar. «Cette incursion risque d’avoir de graves conséquences pour la Turquie», a également mis en garde le chef du Pentagone, tout en réaffirmant l’importance de la «relation bilatérale stratégique» entre les États-Unis et la Turquie.

Donald Trump a retiré en début de semaine les soldats américains qui se trouvaient en Syrie près de la frontière avec la Turquie. Dans la foulée, le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé mercredi une opération contre une milice kurde qu’il accuse de «terrorisme». Le président américain est depuis sous le feu des critiques, accusé d’avoir donné un «feu vert» aux Turcs et «abandonné les Kurdes», alliés des Etats-Unis dans la lutte contre l’EI.

Selon un dernier bilan de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), 41 combattants kurdes et 17 civils ont été tués dans l’assaut depuis mercredi. Ankara a de son côté annoncé la mort d’un de ses soldats dans les combats et de huit civils, dont un bébé et une fillette, dans la chute de roquettes kurdes tirées sur des villes frontalières en Turquie.