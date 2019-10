Une voleuse cachait une liasse de plus de 6.000 dollars dans son vagin

Aux Etats-Unis, une jeune femme de 24 ans a été arrêtée. Accusée de vol par un homme, les autorités ont retrouvé le butin, 6.233 $ en cash, dans son vagin.

La semaine dernière, la sentence est tombée pour Ashley Beth Rolland. Cette jeune femme de 24 ans originaire de Louisiane était jugée pour une obscure affaire qui s’est déroulée en juillet dernier. À l’époque, elle était en couple depuis peu avec Eugene Dix. Cela faisait une semaine que la jeune femme résidait chez lui, lorsqu’il a remarqué qu’un montant important d’argent liquide qu’il avait chez lui avait disparu.

She confessed to owning the meth found in her vagina — where she also hid stolen money. She originally denied the drug belonged to her. https://t.co/XsL4JrjNj9

