La petite Gabriella retrouve son papa après avoir passé 1.300 jours en Iran

La fille de Nazanin Zaghari-Ratcliffe, une Irano-Britannique emprisonnée à Téheran depuis plus de 3 ans, est rentrée jeudi soir au Royaume-Uni. La fillette de 5 ans a retrouvé son papa et s’est jetée dans ses bras.

C’est le père de Gabriella, 5 ans, qui a annoncé qu’elle était de retour au Royaume-Uni. Il espère que son retour sera suivi de celui de son épouse. « Gabriella est rentrée, un peu déstabilisée de voir » les membres de sa famille « dont elle ne se souvenait que de leurs conversations au téléphone », a déclaré Richard Ratcliffe dans un communiqué. « Bien sûr il reste du travail à faire tant que Nazanin n’est pas de retour à la maison », a-t-il ajouté.

La petite fille a passé ces trois dernières années et demi en Iran, où elle rendait visite à sa mère en prison quand les autorités iraniennes le lui permettaient. « C’était un au revoir douloureux pour Nazanin et toute sa famille », a ajouté Richard Ratcliffe. Depuis l’arrestation de sa mère, la petite fille vivait en Iran chez ses grands-parents maternels. Elle va devoir réapprendre à parler anglais pour communiquer avec son père.

Dans une lettre publiée la semaine dernière sur le site du Centre pour les droits humains en Iran, Nazanin Zaghari-Ratcliffe évoquait un « voyage intimidant » pour la petite fille de 5 ans et déchirant pour elle. « Je n’ai ni espoir ni motivation après le départ de mon bébé. Ma douleur est sans mesure », écrivait Nazanin Zaghari-Ratcliffe qui, en juillet, a passé plusieurs jours dans l’unité psychiatrique d’un hôpital.

Employée de la Fondation Thomson Reuters – branche humanitaire de l’agence de presse canado-britannique du même nom -, Mme Zaghari-Ratcliffe avait été arrêtée en avril 2016 alors qu’elle quittait l’Iran après avoir emmené sa petite fille, alors âgée de 22 mois, rendre visite à sa famille. Accusée d’avoir cherché à renverser le régime iranien, ce qu’elle nie, elle a été condamnée à cinq ans de prison. Cette affaire alimente les tensions entre Londres et Téhéran.

Late last night, Nazanin Zaghari-Ratcliffe’s daughter, Gabriella, came home after more than 1300 days in Iran. She is now reunited with her dad Richard, but her mum remains a hostage in prison in Iran. The fight to #FreeNazanin continues. pic.twitter.com/Uapz3OCaCG

— Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) October 11, 2019