Le prix Nobel de la paix au dirigeant éthiopien Abiy Ahmed

Le prix Nobel de la paix 2019 a été décerné au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour son «travail de paix et de réconciliation».

Abiy Ahmed a entrepris une réconciliation spectaculaire de son pays avec l’Érythrée voisin. Il succède au gynécologue congolais Denis Mukwege et à la Yazidie Nadia Murad, récompensés pour leur combat contre les violences sexuelles.

