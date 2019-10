Intensification des négociations en vue du Brexit

Les 27 ont donné leur feu vert pour lancer des négociations «intenses» sur le Brexit avec les Britanniques, lors d’une réunion avec Michel Barnier, à 20 jours du divorce.

La Commission européenne a annoncé que Londres et Bruxelles s’étaient «mis d’accord pour intensifier les discussions au cours des prochains jours», selon un communiqué publié à la suite d’une rencontre à Bruxelles entre le négociateur de l’UE Michel Barnier et son homologue britannique Stephen Barclay. M. Barnier a par ailleurs qualifié sa rencontre avec M. Barclay de «constructive» tout en appelant à «la patience».

We are not there in #Brexit talks. EU unity confirmed in @Europarl_EN #EPlenary, alongside @JunckerEU. We will remain calm, constructive, respectful. We need real, credible solutions for the island of Ireland. Finding an agreement is difficult, but still possible. pic.twitter.com/bCIBYKwCt7

— Michel Barnier (@MichelBarnier) October 9, 2019