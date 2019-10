Il s’endort dans son Uber et doit 1650€ à son réveil

En rentrant d’une soirée qu’il animait à Londres, un DJ britannique a piqué un roupillon dans le Uber qui le ramenait à la maison. Un petit somme qui lui aura coûté près de 1.650 €.

Chris, un DJ britannique, a eu une bien mauvaise surprise alors qu’il rentrait d’une soirée à Londres en Uber. Le DJ avait piqué un petit somme, pensant que son chauffeur le ramenait tranquillement jusqu’à son domicile. Lui qui pensait faire un trajet Fulham – Croydon (soit près de 40 minutes pour une quinzaine de km) a été bien étonné et voyant le montant de la facture.

« J’ai passé ma semaine à essayer d’obtenir des réponses de la part d’Uber sur la manière dont mon chauffeur est parvenu à me faire traverser la moitié le Royaume-Uni pendant que je somnolais ! » s’exclame-t-il sur Twitter.

Il s’est réveillé dans les Midlands, à quelque 200 kilomètres de sa destination. « Je devais 1453£ (près de 1650€), pour une prise en charge de cinq heures et demie, au tarif double ! »

Spent this week trying to get answers from @uber as to how my driver managed to drive me halfway up the UK while I dozed off thinking I was headed from Fulham to Croydon.

Woken up in the Midlands!

Didn’t hear a peep from my driver. £1453.86. 5 1/2 hrs on surge price x2. pic.twitter.com/10Bn21vQQg

— Plastician (@Plastician) October 10, 2019