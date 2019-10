WTA Linz – Van Uytvanck, battue par Bertens: « Il y a eu de très beaux échanges et c’était chouette »

Alison Van Uytvanck (WTA 44) n’a pas réussi à forger l’exploit, jeudi soir, au deuxième tour du tournoi WTA indoor de Linz, doté de 250.000 dollars, contre la Kiki Bertens (WTA 8). La Grimbergeoise, 25 ans, a toutefois fait mieux que se défendre contre la Néerlandaise, 27 ans, tête de série n°1 du tableau, s’inclinant 4-6, 6-3, 6-3 après 1h57 de jeu. « Je pense avoir disputé un bon match », a-t-elle confié à Belga après sa défaite. « Nous pouvons d’ailleurs toutes les deux être satisfaites du niveau de jeu que nous avons produit. Il y a eu de très beaux échanges et c’était chouette. Kiki a un très bon service et elle a été très lucide pour me passer lorsque je montais au filet. Je ne vois pas vraiment ce que j’aurais pu faire de mieux. Cela s’est joué sur quelques points. C’était difficile de la mettre sous pression tellement elle servait bien. Et à l’arrivée, elle a été un peu meilleure que moi. »

Lauréate de deux titres cette année, à Budapest et Tashkent, et de retour dans le Top 50 mondial, Alison Van Uytvanck disputera encore un tournoi, la semaine prochaine, à Luxembourg avant de mettre un terme à sa saison. Ensuite, ce sera place aux vacances.

« J’espère encore jouer au moins un bon match. Et ne pas tomber sur Kiki Bertens », a-t-elle souri. « Mais cela ne devrait pas être le cas, car elle ne sera pas là. Je vais bien récupérer et j’espère que j’hériterai d’un bon tirage au sort. Je joue bien pour l’instant et ce serait bien de terminer sur une bonne note. »

