Victoire pour le Colombien Egan Bernal, sa première depuis le Tour de France

Le Colombien Egan Bernal a remporté la 103e édition du Tour du Piémont cycliste (1.HC) jeudi sur 183 km décrochant ainsi sa première victoire depuis son succès au Tour de France et la première course d’un jour de sa carrière. Bernal, 22 ans, a devancé son compatriote et coéquipier chez Ineos Ivan Ramiro Sosa, 2e à six secondes. Le Français Nans Peters (AG2R La Mondiale), 3e à 8 secondes, complète le podium.

C’est la 14e victoire de la carrière d’Egan Bernal. « Je suis très heureux », a confié le vainqueur de la Grande Boucle. « Je me suis réveillé ce matin avec l’envie de faire une bonne course, mais gagner est toujours difficile. C’est super d’enfin gagner en Italie et de gagner une course d’un jour pour la première fois de ma carrière. En m’emmenant dans la montée, Ivan Sosa a montré qu’il éait sans doute le plus fort aujourd’hui. Nous avons fait un super boulot. »

Le Tour de Lombardie (WorldTour) est prévu samedi au programme.

Source: Belga