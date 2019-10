Temps généralement sec et vent fort pour cette fin de semaine

Jeudi après-midi, la nébulosité sera variable avec un risque d’une averse locale surtout au sud du pays, annonce l’Institut royal Météorologique (IRM). En de nombreux endroits par contre, le temps restera sec. Les maxima seront de 11 ou 12 degrés en haute Ardenne et de 16 degrés dans l’ouest. Le vent d’ouest à sud-ouest sera modéré à parfois assez fort. A la mer, il sera assez fort à parfois fort avec des rafales possibles de 50 à 60 km/h. Jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel deviendra très nuageux dans le nord-ouest avec ensuite une ondée ou de légères pluies. Dans les autres régions, la nébulosité augmentera mais le temps restera sec. Les minima seront de l’ordre de 6 ou 7 degrés en haute Ardenne et 13 ou 14 degrés dans l’ouest du pays. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré et, dans le nord-ouest, il sera parfois assez fort.

Vendredi, le ciel restera très nuageux à couvert dans le nord-ouest avec parfois de légères pluies. Ailleurs, le ciel sera d’abord très nuageux avec un risque d’un peu de bruine mais par la suite, le temps deviendra sec avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 13 ou 14 degrés en haute Ardenne et 17 ou 18 degrés dans le nord-ouest. Le vent de sud à sud-ouest deviendra modéré à assez fort dans l’intérieur. A la côte, il deviendra assez fort à fort avec des rafales possibles jusqu’à 60 km/h.

Vendredi soir et dans la nuit de vendredi à samedi, une perturbation traînera sur le nord-ouest du pays. Le ciel sera très nuageux à couvert avec parfois de la pluie ou une averse. Dans le centre également, on pourra s’attendre à un peu de bruine mais plus tard des éclaircies se développeront. Dans le sud, le temps sera sec avec de larges éclaircies mais il y aura un risque de formation de brume. Les minima oscilleront de 7 degrés en Hautes Fagnes à 14 ou 15 degrés dans le nord-ouest. Le vent deviendra modéré.

Samedi, une perturbation persistera sur le nord-ouest du pays. Sur l’ouest, la nébulosité sera abondante avec parfois de légères pluies. Sur la partie sud du pays, le temps sera généralement ensoleillé et sec. Sur le centre, le ciel sera partiellement nuageux et le temps devrait rester sec aussi. Les maxima seront de l’ordre de 19 degrés dans le centre voire 20 degrés en Campine et en Lorraine belge.

Dimanche, la journée débutera par de larges éclaircies. En cours de journée, la nébulosité augmentera à partir de l’ouest et finalement, il pleuvra un peu. A l’avant de la perturbation, nos régions se trouveront dans de l’air chaud, de sorte que les maxima dans le centre pourront atteindre 22 degrés.

Source: Belga