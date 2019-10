Roger Federer a vu « beaucoup de qualités » dans le match l’ayant opposé à Goffin

Roger Federer (ATP 3) a dû batailler ferme pour obtenir son ticket pour les quart de finales du Masters de Shanghai, jeudi, face à David Goffin. Le Suisse a notamment dû sauver cinq balles de set dans la première manche. « Ce fut un premier set très excitant, comme le démontre le score. David a reçu cinq balles de set, et vous avez besoin d’un peu de chance dans ce cas. C’est parfois passé de justesse mais j’ai continué à me battre. Je trouve que nous avons très bien joué tous les deux. Ce fut une excellente première manche avec beaucoup de qualité dans notre tennis », a déclaré Federer à l’issue de sa victoire 7-6 (9/7), 6-4.

« Dans le deuxième set, nous sommes restés audacieux, ce qui était intéressant, et nous avons tous les deux reçu notre chance. Finalement, j’ai réussi à faire le break et mon service m’a permis de conclure. Mon service a été bon pendant toute la partie et c’est ce qui m’a peut-être sauvé aujourd’hui. »

Federer reste donc en course pour un troisième titre à Shanghai (après 2014 et 2017). Il affrontera en quart de finales le vainqueur du duel entre l’Allemand Alexander Zverev (ATP 6) et le Russe Andrey Rublev (ATP 33).

Source: Belga